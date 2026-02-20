Stark gewachsene Bilanz soll reduziert werden

Warsh hat angekündigt, die Bilanzsumme der US-Notenbank (Fed) reduzieren zu wollen, die während der Finanzkrise und der Pandemie stark angestiegen war, als die Fed Vermögenswerte kaufte, um die Wirtschaft zu stützen. Kashkari argumentierte, es gebe viele technische Gründe, warum die Bilanzsumme - derzeit 6,6 Billionen US-Dollar - heute deutlich grösser sei als vor diesen Krisen, darunter die ausländische Nachfrage nach US-Dollar und die Höhe der Reserven, die Banken aus Liquiditätsgründen bei der Fed halten müssen.