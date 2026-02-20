Der Präsident der Federal Reserve Bank von Minneapolis, Neel Kashkari, sagt, die jüngsten Äusserungen des Direktors des Nationalen Wirtschaftsrats, Kevin Hassett, der eine Studie der New Yorker Fed zu Zöllen kritisierte, untergrüben die Unabhängigkeit der Zentralbank.
«Das ist nur ein weiterer Versuch, die Unabhängigkeit der Fed zu untergraben», sagte Kashkari am Donnerstag bei einer Veranstaltung in Fargo, North Dakota, mit Blick auf Hassetts Äusserungen. «Im vergangenen Jahr gab es mehrere Versuche, die Unabhängigkeit der Fed zu gefährden.» Er fügte hinzu: «Es geht im Grunde um die Geldpolitik.»
Hassett bezeichnete die Studie der Ökonomen der New Yorker Fed, die ergab, dass US-Unternehmen die Hauptlast der von Präsident Donald Trump verhängten Zollerhöhungen tragen, am Mittwoch als «peinlich» und forderte, dass die beteiligten Forscher «diszipliniert» werden sollten.
Kashkari erklärte, die von den regionalen Zentralbanken der Fed durchgeführten Studien spiegelten die Bemühungen wider, «die Wirtschaft besser zu verstehen und mehr darüber zu lernen – indem wir diese Bandbreite an Meinungen einbeziehen». Und weiter: «Wir tun unser Bestes, um auf Grundlage von Daten und Analysen die bestmögliche Einschätzung der Wirtschaftslage vorzunehmen», so der Chef der Federal Reserve Bank von Minneapolis.
Kashkari freut sich auf die Zusammenarbeit mit dem designierten Notenbank-Chef Warsh
Kashkari verwies zudem auf die laufenden Ermittlungen des Justizministeriums gegen die Fed wegen Gebäudesanierungen als Beweis für den Druck der Trump-Regierung. Fed-Chef Jerome Powell erklärte im Januar nach Zustellung von Vorladungen, die Gründe für die Ermittlungen seien nur ein Vorwand, um ihn dafür zu bestrafen, die Zinsen nicht schnell genug gesenkt zu haben. US-Präsident Donald Trump hatte wiederholt gefordert, die Fed solle die Zinsen drastisch senken.
«Je lauter der Lärm wird, desto mehr halten wir an unserer Mission fest», sagte Kashkari und verwies auf das Mandat der Fed, Preisstabilität und maximale Beschäftigung zu erreichen. Der Chef der Federal Reserve Bank von Minneapolis wurde auch zu Kevin Warsh befragt, den Trump nach eigenen Angaben als nächsten Fed-Vorsitzenden nominieren will. Powells Amtszeit endet im Mai. Warsh hat wiederholt verschiedene Aspekte der Fed kritisiert und erklärt, er wolle die Institution grundlegend reformieren.
«Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit ihm und bin gespannt auf seine Ideen», sagte Kashkari, der bereits während der Finanzkrise mit Warsh zusammengearbeitet hatte. «Wir können uns immer verbessern. Wenn wir gute Ideen haben, wie wir die Dinge optimieren können, sollten wir sie umsetzen.»
Stark gewachsene Bilanz soll reduziert werden
Warsh hat angekündigt, die Bilanzsumme der US-Notenbank (Fed) reduzieren zu wollen, die während der Finanzkrise und der Pandemie stark angestiegen war, als die Fed Vermögenswerte kaufte, um die Wirtschaft zu stützen. Kashkari argumentierte, es gebe viele technische Gründe, warum die Bilanzsumme - derzeit 6,6 Billionen US-Dollar - heute deutlich grösser sei als vor diesen Krisen, darunter die ausländische Nachfrage nach US-Dollar und die Höhe der Reserven, die Banken aus Liquiditätsgründen bei der Fed halten müssen.
«Wir haben unsere Bilanzsumme in den letzten Jahren deutlich reduziert, und ich bin mir nicht sicher, ob wir sie von hier aus noch viel weiter reduzieren können, ohne einige andere grundlegende Änderungen an der Funktionsweise des Finanzsystems vorzunehmen», sagte er.
Zu den Zinssätzen sagte Kashkari, der Leitzins der Fed liege derzeit wahrscheinlich nahe am «neutralen» Niveau - also an einem Punkt, an dem die Fed die Wirtschaft weder einschränkt noch ankurbelt. Die Fed beliess die Zinsen bei ihrer Sitzung im Januar unverändert, eine Entscheidung, die Kashkari begrüsste, nachdem sie diese in den letzten Monaten des Jahres 2025 dreimal in Folge gesenkt hatte.
