Beide Währungshüterinnen verwiesen ​jedoch auf die anhaltenden Preisrisiken. Collins warnte ​in ihrem Ausblick vor Risiken ​für einen weiteren Preisanstieg. Hammack betonte, die Teuerung sei immer noch «zu ‌hoch» und plädierte dafür, die Zinsen «für eine ganze Weile» stabil zu halten. Belastet wird die Lage durch die ​geopolitischen ​Spannungen: Der Angriff ⁠der USA und Israels auf den ​Iran hat die ⁠Energiepreise steigen lassen, was die Inflationsbekämpfung erschwert. An den Finanzmärkten ‌wird fest damit gerechnet, dass die Fed bei ihrer Sitzung am 17. und 18. ‌März die Zinsen unverändert lässt.