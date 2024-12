Das Tempo der künftigen Lockerung der Geldpolitik sei aber unklarer geworden, sagte Musalem in einem am Mittwoch vorab verbreiteten Redemanuskript. Da die Inflationsrate wahrscheinlich weiter auf das Zwei-Prozent-Ziel sinken werde, «wird eine zusätzliche Lockerung der moderat restriktiven Politik in Richtung Neutralität im Laufe der Zeit angemessen sein», sagte der . «Es könnte an der Zeit sein, eine Verlangsamung des Tempos der Zinssenkungen oder eine Pause zu erwägen, um das aktuelle wirtschaftliche Umfeld, die eingehenden Informationen und die sich entwickelnden Aussichten sorgfältig zu bewerten», schob er hinterher.