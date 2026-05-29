Jüngste Daten unterstreichen die Inflationsrisiken. Der Preisindex für die persönlichen Konsumausgaben (PCE) stieg ​im April ​im Jahresvergleich auf 3,8 Prozent nach 3,5 Prozent im März, ⁠wie die US-Regierung am Donnerstag mitgeteilt hatte. Ein Indikator der New ​Yorker Fed für die zugrundeliegende Inflationsdynamik ⁠kletterte im April auf vier Prozent. Die Fed strebt eine Teuerungsrate von zwei Prozent an. Der Chef der ‌Fed von Kansas City, Jeffrey Schmid, forderte daher, auch den Abbau der Notenbankbilanz als Instrument zur Eindämmung der Preise in Betracht zu ziehen. Damit stellt er sich gegen den neuen Fed-Chef Kevin Warsh. Dieser ‌hatte sich zuvor skeptisch geäussert, die Anleihebestände der Zentralbank zur Unterstützung der Zinspolitik zu nutzen. ​Marktteilnehmer haben Warsh besonders im Blick. Er war von US-Präsident Donald Trump für den Posten nominiert worden. Trump hat wiederholt gefordert, die Zinsen in den USA deutlich zu senken und bei Zinsfragen gehört zu werden.