Die Geldpolitik sei derzeit gut aufgestellt, um den Arbeitsmarkt zu stützen und die ‌Teuerungsrate wieder auf den Zielwert von zwei Prozent zu bringen. Händler bewerten eine baldige Zinssenkung vor dem ​Hintergrund des Konflikts mit dem Iran jedoch ​zusehends skeptischer und taxieren ​die Wahrscheinlichkeit für einen Schritt nach unten im Juli auf ‌55 Prozent.