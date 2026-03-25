Die Fed hatte den ​Leitzins auf ihrer Sitzung in der vergangenen Woche in der ‌Spanne von 3,50 bis 3,75 Prozent belassen. Die Geldpolitiker signalisierten jedoch, dass sie in diesem Jahr noch ​mindestens ​eine weitere Zinssenkung erwarten. Diese ⁠Aussicht wird jedoch angesichts ​des hohen Ölpreises ⁠in Zweifel gezogen. Anleger gehen nun davon aus, ‌dass die Fed die Zinsen beibehält. Zudem sehen sie eine steigende Wahrscheinlichkeit, dass die Zentralbank ‌die Zinsen bis zum Jahresende sogar anheben ​könnte.