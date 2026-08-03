«Meine persönliche Prognose ist, dass die Inflation in der zweiten Jahreshälfte zurückgehen ‌und im ⁠kommenden Jahr weiter sinken wird», sagte der Chef des regionalen Fed-Bezirks New York in einem am Montag veröffentlichten ⁠Interview der Nachrichtenagentur Reuters. Die Federal Reserve sei geldpolitisch «gut aufgestellt», um die Inflation wieder auf das Zielniveau von 2,0 Prozent zurückzuführen. Wenn ‌es absehbar nicht in diese Richtung gehen sollte, wäre es aus seiner ‌Sicht jedoch absolut angemessen, Massnahmen zu ergreifen. Diese ​sollten dazu dienen, die Notenbank auf einen Kurs zu bringen, der die Inflation tatsächlich wieder auf zwei Prozent zurückführe.