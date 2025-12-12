Die US-Notenbank Federal Reserve hatte am Mittwoch ihren Leitzins erneut um einen viertel Prozentpunkt auf die Spanne von 3,5 bis 3,75 Prozent gesenkt. Die Entscheidung war jedoch umstritten. Der Präsident der Chicago Fed, Austan Goolsbee, stimmte gegen die Senkung. Er hätte es für besser gehalten, auf zusätzliche Daten zur Inflation und zum Arbeitsmarkt zu warten, sagte Goolsbee am Freitag. Er verwies auf die grosse Sorge von Unternehmen und Verbrauchern über steigende Preise. Goolsbee war einer von drei Abweichlern. Der Präsident der Kansas City Fed, Jeffrey Schmid, plädierte ebenfalls dafür, die Zinsen stabil zu halten. Fed-Gouverneur Stephen Miran sprach sich hingegen für eine deutlichere Senkung um einen halben Prozentpunkt aus. Miran gilt als Vertrauter von US-Präsident Donald Trump, der die Fed wiederholt zu sehr grossen Zinssenkungen aufgefordert hat.