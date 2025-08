Die Präsidentin der Fed-Regionalbank von San Francisco verwies am Montag im Gespräch mit der Nachrichtenagentur Reuters auf zunehmende Anzeichen einer Abschwächung des US-Arbeitsmarktes und ein Ausbleiben von Hinweisen auf eine zollbedingte Inflation. Sie sei bereit gewesen, einen weiteren Zyklus abzuwarten, sagte Daly mit Blick auf die Entscheidung der Fed in der vergangenen Woche, die Leitzinsen in der Spanne von 4,25 bis 4,50 Prozent zu belassen. «Aber ich kann nicht ewig warten.» Präsident Donald Trump hat von der Fed mit Nachdruck eine Zinssenkung verlangt.