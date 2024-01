Die US-Zentralbank, die stabile Preise und Vollbeschäftigung fördern soll, will die zuletzt auf 3,4 Prozent gestiegene Jahresteuerungsrate nachhaltig in Richtung ihres Zielwerts drücken. Sie tastete die Leitzinsen zuletzt auf drei Sitzungen in Folge nicht an, nachdem sie die Geldpolitik zuvor kräftig gestrafft hatte.