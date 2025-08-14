Die US-Notenbank hatte bei ihrer vergangenen Sitzung im Juli die Zinsen unverändert in der Spanne von 4,25 bis 4,50 Prozent gelassen. Seitdem hat die US-Regierung den Druck für eine Lockerung der Geldpolitik erhöht. Sowohl Präsident Donald Trump als auch Finanzminister Scott Bessent drängen darauf. Die Debatte fällt in eine Zeit, in der die Regierung nach einem Nachfolger für Notenbankchef Jerome Powell sucht. Dieser scheidet im Mai 2026 aus dem Amt.