«Solange die Inflation über dem Zielwert liegt und eine gewisse Unsicherheit darüber besteht, wie schnell sie wieder auf zwei Prozent sinken kann, werde ich mich auf die Inflation konzentrieren, da der Arbeitsmarkt in einer soliden Verfassung ist», sagte Daly in einem Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters nach einem Auftritt im Oakland Rotary Club. Insgesamt, so Daly, sei die Wirtschaft im Moment in einer soliden Verfassung.