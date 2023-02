Die am Freitag veröffentlichten Daten "sind ein weiterer Hinweis, dass der Inflation-Impuls und der Preisdruck uns weiter begleiten", sagte sie der Nachrichtenagentur Reuters während einer Konferenz der University of Chicago Booth School of Business in New York. Die US-Notenbank werde mehr unternehmen müssen, um die Inflation auf einen nachhaltigen Weg zur Zielmarke von zwei Prozent zu bringen, sagte die Chefin des Fed-Ablegers von Cleveland. Eine konkrete Zahl für die Grösse des nächsten Zinsschrittes nannte sie nicht.