Die Federal Reserve sei mit Blick auf die Inflation noch nicht am Ziel, sagte die Chefin des Notenbankbezirks Cleveland am Montag dem Sender «Fox Business». Trotz aller Fortschritte sei die Inflation noch zu hoch. Es sei daher wichtig, weiter an einer restriktiven Geldpolitik festzuhalten. Aus Sicht Hammacks ist das Zinsniveau von 4,25 bis 4,50 Prozent schon ziemlich nahe an einem neutralen Bereich, mit dem die Wirtschaft weder befeuert noch gebremst wird. «Ich sehe wirklich keine Notwendigkeit, die Zinsen zu senken, es sei denn, wir erleben eine deutliche Schwächung auf der Arbeitsmarktseite», fügte sie hinzu.