Barr äusserte ⁠sich auch zum Thema Künstliche Intelligenz (KI). Er erwarte ​zwar, dass KI langfristig ⁠die Produktivität und den Lebensstandard steigern werde. Der KI-Boom werde aber wohl kein Grund ‌für Zinssenkungen sein. Zudem geschähen die massiven Investitionen in den Sektor «völlig unbeeindruckt» von der Höhe der kurzfristigen Kreditzinsen. Die Investitionen seien sowohl bei steigenden ‌als auch bei fallenden Zinsen in die Höhe geschnellt. Zum ​Arbeitsmarkt sagte Barr, dieser habe sich stabilisiert. Es gebe aber ein fragiles Gleichgewicht und der Markt könne anfällig für negative Schocks sein.