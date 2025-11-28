Die Produktion kletterte um 44.000 auf 13,84 Millionen Barrel pro Tag, wie aus Daten der US-Energiebehörde EIA vom Freitag hervorgeht. Dies geschah in einem schwachen Preisumfeld. Die Referenzsorte Brent notierte am Freitag bei knapp 64 Dollar und damit rund 14 Prozent unter dem Vorjahreswert. Die Erdgasförderung in den Kontinental-USA - die 48 Bundesstaaten ohne Alaska und Hawaii - ging im September hingegen leicht auf 122,17 Milliarden Kubikfuss (etwa 3,45 Milliarden Kubikmeter) pro Tag zurück, nach einem Rekordhoch im August.