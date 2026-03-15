Die Chefs der führenden US-Ölkonzerne warnen die Regierung von Präsident Donald Trump einem Zeitungsbericht zufolge vor einer Verschärfung der Energiekrise. In Gesprächen im Weissen Haus hätten die Spitzen von Exxon Mobil, Chevron und ConocoPhillips deutlich gemacht, dass die Störungen in der Strasse von Hormus die weltweiten Märkte weiter belasten würden, berichtet das «Wall Street Journal» unter Berufung auf Insider.