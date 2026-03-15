Die Chefs der führenden US-Ölkonzerne warnen die Regierung von Präsident Donald Trump einem Zeitungsbericht zufolge vor einer Verschärfung der Energiekrise. In Gesprächen im Weissen Haus hätten die Spitzen von Exxon Mobil, Chevron und ConocoPhillips deutlich gemacht, dass die Störungen in der Strasse von Hormus die weltweiten Märkte weiter belasten würden, berichtet das «Wall Street Journal» unter Berufung auf Insider.
Zuvor wurde bekannt, dass die US-Regierung in diesen Tagen verkünden wolle, dass sich mehrere Länder auf eine Koalition zum Schutz der Schifffahrt durch die Strasse von Hormus verständigt haben. Wie das «Wall Street Journal» unter Berufung auf US-Vertreter berichtet, sollen die beteiligten Staaten Schiffe in der strategisch wichtigen Meerenge eskortieren.
Solche Eskorten sollten den Schiffsverkehr durch die strategisch wichtige Meerenge sichern und so die aufgebrachte Stimmung an den Finanzmärkten beruhigen.