«Wir glauben nicht, dass die Vergütung der Leistung des Unternehmens angemessen ist», sagte die Chefin der kalifornischen Beamtenpensionskasse CalPERS, Marcie Frost, am Mittwoch dem Sender CNBC. CalPERS gehört zu den 30 grössten Investoren des Elektroautobauers und hält nach Angaben von LSEG 9,5 Millionen Aktien. In einer Reaktion auf der Social-Media-Plattform X erklärte Musk, dass der US-Pensionsfonds sich nicht an die Vereinbarungen halte. «Was sie sagt, ergibt keinen Sinn, da alle vertraglichen Meilensteine erreicht wurden. CalPERS bricht sein Wort.» Der US-Pensionsfonds reagierte zunächst nicht auf eine Anfrage der Nachrichtenagentur Reuters zur Stellungnahme.