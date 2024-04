2024 soll der bereinigte Konzerngewinn je Aktie nun bei 8,53 bis 8,65 US-Dollar liegen, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Rahway, New Jersey, mit. Bislang hatte das Management 8,44 bis 8,59 Dollar in Aussicht gestellt. Auch beim Umsatz zeigte sich Merck & Co etwas optimistischer und geht nun von 63,1 Milliarden bis 64,3 Milliarden Dollar aus, nach bislang prognostizierten 62,7 bis 64,2 Milliarden Dollar.