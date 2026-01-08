Der US-Pharmakonzern Merck & Co will einem Zeitungsbericht zufolge den Krebsmittelspezialisten Revolution Medicines übernehmen. Als Kaufpreis seien 28 bis 32 Milliarden US-Dollar im Gespräch gewesen, berichtete die «Financial Times» («FT») am Donnerstagabend unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen.