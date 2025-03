Grosse westliche Pharmaunternehmen wie Merck & Co und Eli Lilly haben sich zuletzt vermehrt chinesischen Biotechfirmen zugewandt, um Zugang zu neuen Wirkstoffen zu günstigeren Konditionen zu erhalten. Erst am Montag sicherte sich der dänische Pharmakonzern Novo Nordisk für bis zu zwei Milliarden Dollar die Rechte an einem neuen Abnehmmedikament des chinesischen Unternehmens United Laboratories. Merck & Co schloss im vergangenen Jahr einen ähnlichen Lizenzdeal von bis zu zwei Milliarden Dollar mit Hansoh Pharma über ein experimentelles Adipositas-Medikament ab und zahlt bis zu 3,3 Milliarden Dollar für die Rechte an einem Krebswirkstoff der chinesischen LaNova. Auch der Mainzer Biotechkonzern BioNTech schloss in den vergangenen Jahren mehrere Deals mit chinesischen Unternehmen.