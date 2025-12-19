Damit haben 14 von 17 Pharmakonzernen, die Trump in diesem Sommer ins Visier genommen hatte, sich inzwischen bereit erklärt, ihre Medikamentenpreise für das Medicaid-Programm zu senken. Profitieren sollen davon einkommensschwache und behinderte Menschen. Vergünstigte Medikamente werden direkt an Verbraucher verkauft und neue Medikamente sollen in den USA zu den gleichen Preisen wie im Ausland auf den Markt gebracht werden.