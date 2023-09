Neben Musk nahmen auch Facebook-Chef Mark Zuckerberg und Google-Chef Sundar Pichai an den Beratungen in Washington teil. Sie sollen den Kongressmitgliedern helfen, eine Antwort auf die Frage zu finden, wie die aus KI resultierenden Gefahren beherrscht werden können. Spätestens seitdem das KI-Programm ChatGPT von OpenAI öffentlich zugänglich ist, ist ein regelrechter Boom um die neue Technik entstanden. Schon jetzt gehen von KI allerdings Gefahren aus wie kaum erkennbare Fälschungen (deepfakes) in Form von Fotos, Videos, Manipulationen in sozialen Netzwerken und von Wahlkämpfen.