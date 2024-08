Das bisher unveröffentlichte Schreiben sei auch an andere Länder gegangen, heisst es. Rahul Sahgal, CEO der schweizerisch-amerikanischen Handelskammer, hält es für ernst zu nehmend. Er geht davon aus, dass Vergeltungsmassnahmen auch Schweizer Unternehmen in den USA treffen würden. Der Bundesrat wird im Herbst über allfällige weitere Schritte in Sachen Mindeststeuer informieren, wie das Eidgenössische Finanzdepartement mitgeteilt hat.