Am Mittwoch hatte die US-Notenbank erstmals seit mehr als vier Jahren die Zinsen gesenkt - mit einem beachtlichen Zinsschritt um 0,5 Prozentpunkte. Der republikanische Präsidentschaftskandidat Trump warf der Fed vor, vor der Präsidentenwahl Politik zu machen und mit Zinssenkungen vor der Abstimmung am 5. November die wirtschaftliche Stimmung in den USA im Sinne der Demokraten zu beeinflussen.