Das erklärte US-Präsident Joe Biden am Dienstag (Ortszeit). Die Waffenruhe werde am Mittwoch, 04.00 Uhr libanesischer Zeit in Kraft treten. Ziel sei ein dauerhafter Waffenstillstand. In den kommenden 60 Tagen werde die libanesische Armee wieder vollständigen Besitz über das eigene Territorium ergreifen, die israelische Armee werde sich schrittweise aus dem Süden des Libanon zurückziehen. Zusammen mit Frankreich wollten die USA bei der Umsetzung des Waffenruhe-Abkommens helfen, sagte Biden weiter. US-Truppen würden jedoch nicht im Südlibanon zur Friedenssicherung verlegt werden.