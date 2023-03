"Wenn wir feststellen, dass es mehr Instabilität gibt, als es den Anschein hat, wären wir in der Lage, die FDIC ihre Macht nutzen zu lassen, um diese (Einlagen) über 250'000 Dollar zu garantieren (...)", sagte er Reportern auf einer Pressekonferenz in der kanadischen Hauptstadt Ottawa. Biden erklärte weiter, dass die US-Banken in einem ziemlich guten Zustand und die Ersparnisse der Menschen sicher seien. Dem Präsidenten zufolge wird es einige Zeit dauern, bis sich die Situation wieder beruhigt hat. Er fügte hinzu, dass das, was mit der Credit Suisse in Europa passiert sei, keine Auswirkungen auf US-Banken habe.