Der russische Botschafter in den Vereinigten Staaten, Anatoli Antonow, kritisiert derweil die Lieferung von Streumunition der USA an die Ukraine. "Es ist schon bemerkenswert, mit welcher Grausamkeit und welchem Zynismus Washington an die Frage der Lieferung von tödlichen Waffen an Kiew herangegangen ist", zitiert die russische Nachrichtenagentur Tass den Botschafter.