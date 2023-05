Im Wettlauf gegen die Zeit schaltet sich US-Präsident Joe Biden in die stockenden Verhandlungen über eine Anhebung der Schuldenobergrenze ein. Angesichts eines bereits Anfang Juni drohenden Zahlungsausfalls der USA stehen Demokraten und Republikaner unter Zugzwang, rasch eine Lösung zu finden. Daher wollte sich Biden noch auf dem Rückflug von seiner Asien-Reise aus der Präsidentenmaschine "Airforce One" am Sonntag mit seinem republikanischen Gegenspieler im Kongress Kevin McCarthy telefonisch kurzschliessen. Auf einer Pressekonferenz auf dem G7-Gipfel in Hiroshima machte Biden deutlich, dass ein Zahlungsausfall verheerende Konsequenzen hätte und daher keine Option sei.