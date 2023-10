Das US-Präsidialamt lehnte eine weitere Stellungnahme ab und verwies Fragen an das Justizministerium. Der US-Generalstaatsanwalt Merrick Garland ernannte Hur im Januar zum Sonderberater, um die unsachgemässe Aufbewahrung von Geheimdokumenten aus Bidens Zeit als Vizepräsident zu untersuchen, die in seinem Privat-Haus in Delaware und in seinem früheren Büro bei der Denkfabrik Penn Biden Center entdeckt worden waren.