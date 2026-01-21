Zahlreiche Schaulustige verfolgten Trumps Ankunft am Mittwoch, die von schwer bewaffneten Sicherheitskräften begleitet wurde. Um 12.36 Uhr war Trump auf dem Flughafen Zürich gelandet und von der Air Force One in einen der bereitstehenden Helikopter umgestiegen. Um 13.20 Uhr hob der Helikopterkonvoi in Richtung Davos ab. Sein Konvoi aus acht Helikoptern schliesslich um 14 Uhr im Minutentakt auf dem Boden auf. In den Schnee stehen musste Trump nicht: Davos rollte ihm den roten Teppich aus.