Zahlreiche Schaulustige verfolgten Trumps Ankunft am Mittwoch, die von schwer bewaffneten Sicherheitskräften begleitet wurde. Um 12.36 Uhr war Trump auf dem Flughafen Zürich gelandet und von der Air Force One in einen der bereitstehenden Helikopter umgestiegen. Um 13.20 Uhr hob der Helikopterkonvoi in Richtung Davos ab. Sein Konvoi aus acht Helikoptern schliesslich um 14 Uhr im Minutentakt auf dem Boden auf. In den Schnee stehen musste Trump nicht: Davos rollte ihm den roten Teppich aus.
Technische Panne auf der Reise
Trump war auf seiner Reise zum WEF in Davos von technischen Problemen ausgebremst worden. Die Besatzung an Bord der Air Force One habe ein «kleines elektrisches Problem» festgestellt, deshalb habe man den Flug vorsichtshalber abgebrochen, teilte seine Sprecherin mit.
Die Regierungsmaschine mit dem Republikaner und seinem Begleittross machte kurz nach dem Start am späten Dienstagabend (Ortszeit) kehrt und flog zurück zum Militärflugplatz Joint Base Andrews nahe der US-Hauptstadt Washington. Dort stiegen sie in die kleinere Air Force One - eine Boeing 757 - um.
Die ungeplante Unterbrechung der Reise wurde rund eine Stunde nach dem Start der Präsidentenmaschine bekannt. Trumps Ankunft in der Schweiz, wo er am Nachmittag eine Rede am WEF halten wollte, verzögerte sich deshalb um gut zwei Stunden.
Trump zum dritten Mal als US-Präsident am WEF
Der Auftritt des US-Präsidenten wird angesichts seiner Drohungen mit einer Annexion Grönlands, Zöllen gegen Verbündete und Plänen für einen umstrittenen «Friedensrat» im Nachgang des Gaza-Kriegs grosse Aufmerksamkeit erfahren.
Trump reist mit der grössten US-Delegation an, die das alljährliche Treffen der Topmanager und Spitzenpolitiker am WEF je gesehen hat. Als Zentrale für ihren riesigen Tross haben die Amerikaner eine Kirche auserkoren.
Trump ist zum dritten Mal als US-Präsident am WEF in Davos. Im Januar 2018 war er unter anderem mit der damaligen britischen Premierministerin Theresa May, Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu sowie einer Delegation des Bundesrats zusammengetroffen. Er hielt damals ebenfalls eine Rede vor den WEF-Teilnehmern. 2020 war Trump zum zweiten Mal als US-Präsident dabei.
(AWP)