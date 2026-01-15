Auf den Widerstand einiger republikanischer Senatoren gegen die ​Ermittlungen gegen Powell angesprochen, sagte er: «Das ist mir egal.» Dasselbe erwiderte er auf die Bedenken des Chefs von JPMorgan Chase, Jamie Dimon, eine ‌Einmischung des Weissen Hauses in die Fed könne der Wirtschaft schaden. Trump bekräftigte, die Wirtschaft sei ‌derzeit die «stärkste der Geschichte» und sagte, er müsse seine Erfolge besser vermarkten. Er verwies dabei auf einen dicken Ordner, in dem seine Leistungen im Amt aufgelistet seien. «Oft kann man einen Wähler nicht überzeugen», sagte der Präsident. «Man muss einfach das Richtige tun. Und viele der Dinge, die ich getan habe, waren politisch nicht wirklich populär. Das wurden sie erst, als es so gut funktionierte.»