Wang besuchte am Montag zunächst das EU-Land Ungarn. China wolle zusammen mit der Regierung in Budapest an einer Friedenlösung für den Ukraine-Krieg arbeiten, sagte er in Budapest. Das EU-Land vertritt in dem Konflikt anders als die anderen 26 EU-Staaten eine Russland-freundlichere Politik, hat allerdings alle Sanktionspakete gegen Moskau mitgetragen.