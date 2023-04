"Eine freie Presse ist eine Säule (...) einer freien Gesellschaft, nicht der Feind", sagte Biden und spielte damit offenkundig auf Trump an. Der hatte mit dem Begriff "Feind des Volkes" (enemy of the people) Journalisten bezeichnet, die seine Wahlkampagne 2016 und seine Amtsführung im Weissen Haus kritisiert hatten. Trump selber hatte in seiner Zeit als Präsident nie am jährlichen Dinner für die "White House Correspondents' Association" teilgenommen.