Das japanische Finanzministerium bestätigte am Montag, dass es am vergangenen Freitag bereits ein koordiniertes Vorgehen ‌gegeben habe, ⁠und signalisierte die Bereitschaft zu weiteren Schritten. US-Präsident Donald Trump bestätigte am Sonntag (Ortszeit) die US-Hilfe für die japanische Währung und bezeichnete dies ⁠als Zeichen der Freundschaft. «Der Yen schwächt sich ab, und sie wollten ein wenig Hilfe. Und wir sind immer für Japan da», sagte Trump auf die Nachfrage ‌eines Reporters an Bord der Air Force One. Zudem sei das Vorgehen gut für die ‌Weltwirtschaft, und die USA zögen einen finanziellen Nutzen aus der Vereinbarung, ​erklärte er weiter. Nach Trumps Äusserungen gab der Dollar um 0,2 Prozent auf 157,07 Yen nach. Nach der Mitteilung des japanischen Finanzministeriums stieg er jedoch wieder leicht auf 157,70 Yen. Zuvor war die US-Devise in der Spitze bis auf fast 164 Yen gestiegen, den höchsten Stand seit 40 Jahren.