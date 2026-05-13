Neben Wirtschaftsfragen steht bei dem Gipfel auch das sensible Thema der ‌US-Waffenverkäufe an Taiwan auf der Tagesordnung. China bekräftigte am Mittwoch seinen strikten Widerstand gegen ​Rüstungslieferungen an die demokratisch regierte Insel. Der Status eines 14 Milliarden Dollar schweren US-Waffenpakets, das noch auf Trumps Zustimmung wartet, ist weiterhin unklar. China betrachtet Taiwan als Teil seines Territoriums. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj erklärte, er hoffe, dass Trump bei Xi auch ‌den russischen Angriffskrieg gegen sein Land ​thematisieren werde.