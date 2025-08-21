Die Demokraten im Finanzausschuss des US-Repräsentantenhauses kritisierten Trumps Angriff auf Cook scharf und kündigten Widerstand an. «Donald Trump erfindet dreiste Lügen, um die erste schwarze Frau im Direktorium der US-Notenbank Federal Reserve aus dem Amt zu drängen und sie durch einen weiteren unqualifizierten Loyalisten zu ersetzen, der ihm zu Willen sein wird», hiess es in einem Beitrag der Ausschussmitglieder auf der Plattform X. «Dies ist ein weiterer Angriff auf die Unabhängigkeit der Fed. Wir dürfen das nicht zulassen.»