Diese war ‌seit Beginn des Krieges zwischen den USA, Israel und dem Iran vor mehr als sechs Wochen ‌bereits weitgehend unpassierbar. Trump wies die Marine zudem an, jedes Schiff in internationalen Gewässern ​aufzubringen, das eine Maut an den Iran gezahlt habe. «Niemand, der eine illegale Maut zahlt, wird auf hoher See eine sichere Durchfahrt haben», fügte er hinzu. Man werde auch damit beginnen, von Iranern in der Meerenge gelegte Minen zu zerstören. Zudem drohte Trump: «Jeder Iraner, der auf uns oder auf friedliche Schiffe schiesst, wird zur Strecke gebracht», schrieb er.