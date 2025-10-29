Lee bat die USA, dem Land die Wiederaufbereitung von Kernbrennstoff zu gestatten, um atomgetriebene U-Boote nutzen zu können. Seoul ist dies aufgrund eines Abkommens zwischen den beiden Ländern ohne Zustimmung der USA untersagt. Trump versprach, Südkorea bei der Lösung seiner Probleme mit dem atomar bewaffneten Nordkorea zu helfen. Am Abend sagte er ohne Angaben von Gründen, dass er eine Entspannung erwarte. Nord- und Südkorea befinden sich formell noch immer im Kriegszustand, da ihr Krieg von 1950 bis 1953 mit einem Waffenstillstand und nicht mit einem Friedensvertrag endete.