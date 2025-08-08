Die US-Investmentbank J.P. Morgan geht davon aus, dass dies der Auftakt für eine Zinssenkungsserie sein wird. So könnte der geldpolitische Schlüsselsatz, der derzeit im Bereich von 4,25 bis 4,50 Prozent liegt, in vier aufeinander folgenden Schritten um jeweils einen Viertelpunkt nach unten geschleust werden. Zugleich erwarten die Experten von J.P. Morgan, dass mit dem Einzug von Miran, derzeit Vorsitzender des Council of Economic Advisers (CEA) im Weissen Haus, tiefgreifende institutionelle Reformen auf die Notenbank zukommen könnten.