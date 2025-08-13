Der Posten des BLS-Chefs war frei geworden, nachdem Trump die bisherige Leiterin, Erika McEntarfer, entlassen hatte. Dies geschah wenige Stunden, nachdem die Behörde ein deutlich schwächer als erwartet ausgefallenes Beschäftigungswachstum für Juli gemeldet und hohe Korrekturen an den Daten für Mai und Juni vorgenommen hatte. Antoni hat die Qualität der BLS-Daten bereits unter der Regierung des früheren Präsidenten Joe Biden kritisiert. Der Senat muss seine Nominierung bestätigen. Der Arbeitsmarktbericht («Nonfarm Payrolls») gibt einen monatlichen Überblick über den US-Arbeitsmarkt und enthält zahlreiche Daten wie die Zahl der neu geschaffenen Stellen und die Arbeitslosenquote.