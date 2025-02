Der private Konsum ist Hauptantriebsfeder der rund laufenden US-Wirtschaft, die vor der Jahreswende allerdings etwas an Schwung verloren hat. «In der Summe mehren sich nun die Hinweise auf eine Verlangsamung des Zulegens der ökonomischen Aktivität im Land der eigentlich unbegrenzten Möglichkeiten», so die Einschätzung von NordLB-Analyst Tobias Basse. Allerdings wecke der im Januar beobachtbare ausgeprägte Anstieg der Einkommen doch Hoffnungen auf eine in der näheren Zukunft wieder stärkere Konsumneigung der privaten Haushalte.