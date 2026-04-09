Die US-Zentralbank, die Vollbeschäftigung fördern und stabile Preise sichern ​soll, strebt bei der Teuerungsrate einen Wert von 2,0 ​Prozent an. Sie achtet dabei ​besonders auf ein Inflationsmass, das auf die Konsumgewohnheiten der Verbraucher ausgerichtet ist - den ‌sogenannten PCE-Index. Er legte im Februar zum Vorjahresmonat um 2,8 Prozent zu. Experten hatten diesen Anstieg erwartet. Die Notenbank hatte Mitte März ​und damit ​wenige Wochen nach Ausbruch ⁠der Kampfhandlungen im Nahen Osten den Leitzins ​konstant gehalten.