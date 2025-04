Im Bildungs- und Gesundheitswesen, im Informationssektor sowie bei den freiberuflichen und unternehmensbezogenen Dienstleistungen wurden laut ADP Arbeitsplätze abgebaut, während in anderen Sektoren moderate Einstellungen verzeichnet wurden. Chefökonomin Nela Richardson sprach von einem Unbehagen der Arbeitgeber in der aktuellen Situation. Sie versuchten, die Unsicherheiten bezüglich der Politik und bei den Verbrauchern mit einer Reihe überwiegend positiver Wirtschaftsdaten in Einklang zu bringen. «In einem solchen Umfeld kann es schwierig sein, Einstellungsentscheidungen zu treffen», resümierte die Expertin.