Der Arbeitsmarkt der USA bleibt trotz der Zinserhöhungen der US-Notenbank weiterhin robust. Der insgesamt starke Arbeitsmarkt treibt die Lohnentwicklung und erschwert so der US-Notenbank Fed die Inflationsbekämpfung. Die Fed wird an diesem Mittwoch ihre Zinsentscheidung veröffentlichen. Sie wird voraussichtlich laut Ökonomen ihre Zinsen nicht antasten. Künftige Anhebungen sind aber nicht ausgeschlossen. Der monatliche Arbeitsmarktbericht der Regierung wird an diesem Freitag veröffentlicht.