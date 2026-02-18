Die Auftragseingänge für Investitionsgüter ohne Rüstungsgüter und Flugzeuge - ein viel beachteter Indikator für die Unternehmensausgaben - ​stiegen ​im Dezember um 0,6 ⁠Prozent. Das Plus für November wurde auf 0,8 ​Prozent nach oben korrigiert, ⁠wie US-Handelsministerium zuvor mitteilte. Die Investitionen werden durch einen Boom im ‌Bereich der künstlichen Intelligenz (KI) angekurbelt, der ein rasantes Wachstum von Rechenzentren befeuert hat. Zölle auf Importe haben jedoch die Produktion ‌ausserhalb des KI-Sektors gebremst. Ökonomen erwarten in diesem ​Jahr eine breite Erholung des verarbeitenden Gewerbes, sobald die Unsicherheit durch die Zölle nachlässt.