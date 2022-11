Stabilitätsziel bleibt in weiter Ferne

Das Stabilitätsziel der US-Zentralbank bleibt damit allerdings immer noch in weiter Ferne: Die US-Währungshüter streben eine Inflationsrate von 2,0 Prozent an. Die Federal Reserve treibt den Leitzins seit Monaten in ungewöhnlich grossen Schritten nach oben, um die Inflation in Schach zu halten. Zuletzt erhöhte sie ihn erneut um einen Dreiviertel-Prozentpunkt. Er liegt aktuell in einer Spanne von 3,75 bis 4,00 Prozent.