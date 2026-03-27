Der ​deutliche Anstieg der Energiekosten gilt als ⁠politischer Schwachpunkt für Trumps Republikaner vor den Kongresswahlen ​im November. Die Pflicht zur ⁠Beimischung von Biokraftstoffen wurde vor rund zwei Jahrzehnten eingeführt, um die Abhängigkeit der USA ‌von importierten Kraftstoffen zu verringern und die heimische Landwirtschaft zu unterstützen. Trump hat fossile Brennstoffe und die Kernkraft in den Mittelpunkt seiner Energiepolitik ‌gerückt. Entsprechend seinem Wahlspruch «drill, baby, drill» forciert seine Regierung die ​Förderung von Öl und Erdgas, während sie zeitgleich gegen Solarenergie und Windkraft vorgeht.