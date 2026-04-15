Die Zoll- ⁠und Grenzschutzbehörde teilte am Dienstag in einem Gerichtsdokument mit, die erste Entwicklungsphase ‌des Cape-Systems sei abgeschlossen. Damit sollen ‌die Zahlungen gebündelt werden, sodass ​die betroffenen Unternehmen eine einzige elektronische Überweisung - gegebenenfalls samt Zinsen - erhalten und nicht jede Einfuhr einzeln abgewickelt werden muss. Bis zum 9. April hätten 56.497 Importeure das Verfahren für Erstattungen ‌im Volumen von 127 Milliarden Dollar durchlaufen, hiess es in dem Schreiben weiter.