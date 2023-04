Auf die Frage von Reuters nach einer neuen Tesla-Batteriefabrik in Shanghai, die Konzernchef Elon Musk am Sonntag angekündigt hatte, sagte Gallagher: "Ich bin darüber besorgt." Die Fertigungsstätte soll die Produktion der so genannten "Megapack"-Batterien in Kalifornien ergänzen. "Die Art von Geschäften, die sie dort abgeschlossen haben, scheinen sehr bedenklich." Musks rein amerikanisches Raumfahrtunternehmen SpaceX sei im Gegensatz dazu eine "massive Erfolgsgeschichte". Tesla reagierte nicht sofort auf eine Anfrage zur Stellungnahme.